خلال عام.. 39046 تدخلاً طبياً في مركز سلطان لجراحة القلب بالقصيم

استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم بإشراف طبي

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 39046 من التدخلات الطبية غير التداخلية وذلك خلال العام الماضي.

وبلغت عمليات القسطرة 4487 عملية قسطرة، فيما أُجري أكثر من 342 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة القصيم" أن المركز استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم تحت إشراف طبي، وبلغ عدد الحالات المحالة للمركز 3217 حالة، واستقبل المركز 331 حالة.

على صعيد آخر، نجح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض سبعيني بعملية قلب مفتوح، تكوّنت من خمسة إجراءات جراحيّة في وقت واحد، شملت استبدال الصمام الأورطي بسبب التضيّق والتكلّس الشديد مع إصلاح الصمام الميترالي المصاب بارتجاع عالي الدرجة، إضافة إلى زرع وصلات شريانيّة للشرايين التاجيّة المغذيّة لعضلة القلب مع ربط الزائدة الأذينيّة اليسرى للقلب وإزالة التكلّسات من جدار الشريان الأورطي، وتكللت بالنجاح.