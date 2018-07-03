بسبب إعادة بيع التذاكر .. "فيفا" يوقف مسؤولاً عامين

عاقبت لجنة القيم المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فينولد كومبس، رئيس اتحاد سانت فينسنت وجزر جرينادين، من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين.

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء، إن كومبس خالف قواعد ضد الرشى والفساد وتعارض المصالح والولاء، وذلك بعد تحقيق في إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل.

كما فرضت اللجنة غرامة على كومبس، الذي سيخضع للعقوبة بأثر فوري، قيمتها 40 ألف دولار.