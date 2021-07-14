كاميرات حرارية ورصد ومركز قيادة وسيطرة تراقب المشاعر المقدسة

"الطويان": لا يوجد مشاة في حج هذا العام ولا يتم التنقل على الأقدام

أكد ‏قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يملك تصريح دخول للحج أو تصريح عمل من قبل وزارة الداخلية، وهناك كاميرات حرارية وكاميرات رصد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج؛ حيث أضاف اللواء الطويان أن مركز القيادة والسيطرة يقوم بتغطية المشاعر المقدسة كاملة عبر كاميرات الرصد والتغطية.

وأشار الطويان إلى أنه لا يوجد مشاة في حج هذا العام، ولا يتم التنقل بين المشاعر على الأقدام وإنما عبر حافلات مكيفة ومجهزة.