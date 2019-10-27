التسوق عبر الهواتف الذكية والتطبيقات يرفع حجم تعاملات التجزئة

نظرة على التجارة العالمية: بنسبة 65% خلال الربع الثاني من 2019

أكد تقرير "نظرة على التجارة العالمية خلال الربع الثاني"، والصادر عن كريتيو، S.A (ناسداك: CRTO) المتخصصة في تكنولوجيا التسويق التجاري، أن تجار التجزئة الذين يروجون لخدماتهم عبر تطبيقات التسوق، يواصلون جني ثمار عمليات الشراء عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، والتي سجلت نسبة 65% من إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، وهي نسبة أعلى بكثير من حصة الهواتف المحمولة البالغة 50% لتجار التجزئة، الذين لا يمتلكون تطبيقات تسويق، ويعتمدون فقط على متصفح الهاتف لبيع المنتجات.

واستند التقرير إلى تحليل بيانات التصفح والشراء الخاصة بأكثر من 6500 تاجر تجزئة في أكثر من 80 دولة؛ موضحًا أن المتسوقين يواصلون تبني تكنولوجيا تطبيقات الويب والهاتف الذكي لإجراء عمليات الشراء؛ لكن تطبيقات التسوق لا تزال تحظى بمزيد من التفضيلات من المتسوقين؛ حيث يسجل هذا الاتجاه معدلات الشراء أعلى بخمس مرات عن التسوق عبر متصفح الهاتف.

أما بالنسبة لتجار لتجزئة الذين يروجون لتطبيقات التسوق الخاصة بهم بشكل متزايد؛ فإن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل سوقًا واعدًا يمتلك قدرات وإمكانات عالية على وجه التحديد. وبما أن العديد من دول المنطقة بدأ رحلتها إلى الإنترنت من الأجهزة المحمولة بدلًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية؛ فقد لعبت التطبيقات دورًا هائلًا في حياة المستهلكين اليومية. وفي الواقع، لفت تقرير إلى أن حصة معاملات التطبيقات في الشرق الأوسط وإفريقيا تبلغ 70%، وهذه النسبة أعلى بكثير منها في العديد من دول الغرب، والتي اضطر فيها المستخدمون للتصفح عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، قبل أن تتوفر إمكانيات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقال ألكساندر غوسوين، المدير الإداري الإقليمي لدى كريتيو في وسط أورويا والشرق الأوسط وروسيا: "أصبحت الأجهزة المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد في المنطقة؛ فهي لا تساعد فقط على تنظيم جدول المواعيد، ولكنها توفر أيضًا الراحة والسهولة في إجراء المعاملات من خلال منصات مختلفة؛ كما يشجع تزايد انتشار الهواتف المحمولة في المنطقة المزيد من تجار التجزئة والعلامات التجارية على إطلاق تطبيقاتهم الخاصة".

بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ تطبيقات السفر على 37% من إجمالي الحجوازات على مستوى العالم، مقارنة بالربع الأخير من العام 2018 الذي سجل 31% فقط. وتسهم هذه التطبيقات في جعل عملية الحجز أكثر سهولة، وتبسيط المعاملات، كما يمكن الوصول إليها في أي وقت أثناء التنقل؛ ولذلك يشكل هذا الاتجاه شعبية كبيرة.

وأضاف ألكساندر: "إنشاء تطبيقات ملائمة وتوفير تجارب استخدام رائعة عبر الجوال؛ يضمن تصدّر العلامات التجارية قمة اهتمامات العملاء المخلصين. ويساعد انتشار استخدام الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد في تكوين علاقات قوية مع العملاء والحفاظ على معدلات مبيعات قوية على مدار العام. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاع السفر؛ حيث يتم حجز الفنادق والرحلات الجوية أثناء التنقل باستخدام الهاتف المحمول. ومن أجل تعزيز برامج ولاء السفر والتأكد من أن المستخدمين يحجزون رحلاتهم أو عطلاتهم القادمة من خلال تطبيق ما؛ فمن الضروري أن توفر العلامات التجارية تجارب سلسلة ومريحة للمستخدمين عبر الهواتف المحمولة".