وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

استعرضا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيرًا لخارجية الجزائر، وعبَّر عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.