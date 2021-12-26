معهد الأئمة والخطباء يطلق "مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" بنجران

للمراقبين والمراقبات ومنسوبي المساجد.. ويستمر لمدة يومين

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، "مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" للمراقبين والمراقبات ومنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء في الجوامع الرئيسة والرديفة، إضافة للمعينين على الخطة الوطنية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما في ذلك المراقبون والمراقبات ومنسوبي المساجد، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح "العصيمي" أن هذا البرنامج يستمر لمدة يومين يشارك فيه الشيخ الدكتور مطادر العنزي، الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد المنيعي، ويتم خلال هذه اللقاءات الحديث عن التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد ولزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، وأيضًا عقد ورشة عمل للحديث عن أمانة تطوير الأداء إضافة إلى مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة .

وفي الختام شكر "العصيمي" الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي على إطلاق مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الوطني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.