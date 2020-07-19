"القيصومة" تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة بـ49 درجة

مراصد الدمام ورفحاء تسجل 47 درجة والأحساء 46

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجليها اليوم الأحد، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في القيصومة بـ 49 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في القيصومة لهذا اليوم الأحد عند 49 درجة مئوية، بينما سجلت مراصد الدمام ورفحاء 47 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 46، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد القصيم والمدينة المنورة ووادي الدواسر والجوف عند 45 درجة مئوية.

فيما سجلت مراصد القريات وعرعر 44 درجة مئوية، وسجلت مراصد مكة المكرمة والرياض والعلا 43 درجة، كما سجلت مراصد طريف وتبوك 42 درجة، وسجلت مراصد الدوادمي وحائل 41 درجة، وسجلت مراصد بيشة وينبع 40 درجة مئوية.