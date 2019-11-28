"الزكاة" تكشف نتائج إحصائيات أدائها منذ بداية العام حتى أكتوبر

عدد المكلفين المسجلين لديها بلغ 930 ألفًا.. ونسبة الرضا وصلت 76%

أظهرت نتائج إحصائيات الهيئة العامة للزكاة والدخل إجمالي عدد المكلفين المسجلين لديها بواقع 930 ألف مكلف، وقياس رضا المكلفين من خلال طرف ثالث، حيث بلغت نسبة رضاهم 76%، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 715 ألف مكالمة واردة، وأظهرت معدل سرعة الرد على المكالمات 20 ثانية.

وكشفت الهيئة عن نتائج إحصائيات أداء أعمالها لعام 2019م ابتداءً من الأول من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، الذي يشمل إجمالي المكلفين المسجلين لديها، بالإضافة إلى إجمالي الإقرارات المقدمة ونسبة رضا المكلفين أيضاً، والعديد من معدلات الاستجابة للعمليات والردود على المكلفين بأعمال جباية الزكاة ودفع الضرائب.

ويأتي إعلان الهيئة عن نتائج مؤشرات أداء أعمالها لهذا العام التزامًا منها بمبدأ الوضوح والشفافية مع المكلفين بما يدعم التطوير المستمر، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح.

وقالت "الهيئة": نتائج إجمالي عدد الإقرارات المقدمة بلغ مليونًا و 175 ألف إقرار، وجاءت نسبة الإقرارات المفحوصة من إجمالي الإقرارات المقدمة 8%، في حين بلغ معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص للزكاة وضريبة الدخل 27 يومًا.

وأضافت: في المقابل جاء معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص لضريبة القيمة المضافة 26.9 يوماً، وبلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها خلال 10 أيام 94%، وأخيراً جاء معدل الوقت المستغرق من وقت تقديم طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة وحتى الحصول على المبلغ "22" يوماً.

يذكر أن الهيئة أعلنت عن التزامها في إنهاء طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة خلال مدة أقصاها 30 يومًا، شرط التزام المكلف بتقديم المعلومات اللازمة، في حال،تم طلبها خلال المهلة المحددة.