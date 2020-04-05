إندونيسيا تسجّل 181 حالة إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": إجمالي الحالات المصابة 2273 حالة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، 181 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 2273 حالةً.

وأوضح المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أحمد يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع بواقع سبع حالات؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 198 حالة، مبيناً أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع أيضاً ليصل إلى 164 حالةً.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:48 PM

"الصحة": إجمالي الحالات المصابة 2273 حالة

إندونيسيا تسجّل 181 حالة إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، 181 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 2273 حالةً.

وأوضح المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أحمد يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع بواقع سبع حالات؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 198 حالة، مبيناً أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع أيضاً ليصل إلى 164 حالةً.

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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