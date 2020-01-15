"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

تضمن الاجتماع عرض وزارة التخطيط مع كبير الاقتصاديين في "ستريت استيت البنكية"

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).


وتفصيلاً.. تضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.


الرياض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قصر اليمامة وزارة الاقتصاد والتخطيط ستريت استيت البنكية

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 12:03 AM

تضمن الاجتماع عرض وزارة التخطيط مع كبير الاقتصاديين في "ستريت استيت البنكية"

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).


وتفصيلاً.. تضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.


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الرياض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قصر اليمامة وزارة الاقتصاد والتخطيط ستريت استيت البنكية

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