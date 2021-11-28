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إذا كان المنتج المغشوش مضرًا بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما

النيابة العامة: أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

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قالت النيابة العامة، إنه يُحظر أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر": https://twitter.com/bip_ksa/status/1464972490879516678?s=20