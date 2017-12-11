مبادرة #كلنا_ مسؤول تنطلق غدًا بالطائف

بدعم من وزارة الصحة

تنطلق يوم غد الثلاثاء مبادرة #كلنا_ مسؤول بمحافظة الطائف، التي تأتي بدعم من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة صالح بن سعد المؤنس، ومتابعة إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية، لعدد من مستشفيات المحافظة والمحافظات التابعة لها، تحت إشراف مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بدر بن عيضة الثبيتي.

وسيمكن من خلال هذه المبادرة للمرضى وذويهم مقابلة الإدارات التنفيذية بالمستشفيات لسماع مقترحاتهم، والصعوبات التي تواجههم في حال وجودها من أجل العمل على حلها، وتقديم خدمة طبية مناسبة.