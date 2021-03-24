المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك

مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.