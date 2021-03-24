المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك

مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:08 PM

مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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