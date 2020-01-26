طالبتان بـ"تعليم صبيا" تحصدان الميدالية البرونزية في منافسات اللغة العربية على مستوى الوزارة

"الحازمي" هنأ "حنين" و"غيداء" منوهًا لدور المسابقة في تعزيز الاهتمام بلغة القرآن الكريم

ضمن منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة للمرحلة المتوسطة والثانوية للبنات لهذا العام؛ شارك قسم نشاط الطالبات بتعليم صبيا في هذه المسابقة، ومثّله في المنافسة الطالبتان: حنين حمزة الحازمي من الثانوية الثانية بضمد، وغيداء حمد حمدي من متوسطة ضمد الثانية والثالثة.

وحصلت الطالبتان على ميداليتين برونزيتين في التصفيات النهائية للوزارة، بعد ترشحهما على إثر فوزهما بالمركز الأول على مستوى الإدارة سابقًا في ذات المسابقة في مرحلتها الأولى.

فيما هنّأ مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، الطالبتين على هذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية مثل هذه المنافسات في شحذ الهمم، واستنهاض القدرات، وبناء الثقة بالنفس، وإشباع الميول، وإبراز المواهب، وتنمية المهارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي: إن منافسات اللغة العربية التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط (بنات) تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، وتعزيز الانتماء للغة العربية باعتبارها من أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية في مجال اللغة العربية، ورفع مستوى الطالبات في قواعد اللغة العربية، ومهارات الفهم والقراءة، والبلاغة والإبداع الشعري، بالإضافة لتقوية الروابط، وتعزيز التواصل بين الطالبات في مجال اللغة العربية.

