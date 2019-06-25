ينبع .. انتشال جثتَي مقيميْن بحادث انهيار مبنى "حي البندر" احتُجزتا تحت الأنقاض

"الدفاع المدني": طلبنا من المحافظ تشكيل لجنة عاجلة للبدء بإجراءات التحقيق

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع في انتشال جثتَي شخصيْن أحدهما باكستاني والآخر مصري؛ كانتا محتجزتين بعد إزالة الأنقاض، إثر حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء مكوّن من دورين وملحق، بحي البندر بمحافظة ينبع.

وتمّ تأمين السلامة في الموقع، كما تمّ الرفع لمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء بإجراءات التحقيق.

تفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العميد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ عند الساعة ١٥:٠١ من بعد ظهر أمس الإثنين عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء مكوّن من دوريْن وملحق مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة ومسقوف بالزنك والخرسانة المسلحة بحي البندر في محافظة ينبع، واحتجاز ثلاثة عمال تحت الأنقاض أسفل المبنى المنهار.

وأضاف "الجهني"؛ تم توجيه فرق الدفاع المدني وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع والصحة والهلال الاحمر والمرور والدوريات الامنية وبعض الشركات الصناعية وشركة ياسرف، مشيراً إلى أن الفرق عملت على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية.

وأكّد "الجهني"؛ أنه تمّ إخراج شخص مصاب مباشرة -باكستاني الجنسية- وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام وعند الساعة ٢٠:٣٠ مساءً، تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزءٍ من الأنقاض متوفى -باكستاني الجنسية- يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، كما أنه تمّت عمليه البحث ورفع الأنقاض عن المحتجز الآخر الذي كان محتجزاً تحت الأنقاض حيث تمّ إخراجه من تحت الأنقاض عند الساعة ٠٢:٠٠ من صباح اليوم الثلاثاء متوفى -مصري الجنسية-.

وجرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع، بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء بإجراءات التحقيق وتسلّم الموقع.

وكانت "سبق"، قد تابعت الحادثة بتقارير عدة من وقوع الحادث، عصر أمس الإثنين، حتى فجر اليوم.