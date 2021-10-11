"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا

توقّعها في المجمل من خفيفة إلى متوسطة وقال: الوسم السبت المقبل

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة تبدأ من غد الثلاثاء على أجزاءٍ محدودة من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان".

واختتم: "الوسم هذا العام يوم السبت 1443/3/10هـ".