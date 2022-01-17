"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".
وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".
وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".