تدشين وحدة التطوع بجمعية "إنسان" وإطلاق مبادرة بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة

للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 للوصول لمليون متطوع سنويّاً

دشن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)؛ وحدة التطوع بالجمعية التي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في مقر الإدارة.

وحضر حفل التدشين مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف، ومنسوبو إنسان وعدد من المتطوعين في جمعية "إنسان".

ويأتي تأسيس وحدة التطوع بجمعية إنسان انطلاقًا من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته باعتباره أحد ركائز التنمية الاجتماعية، وسعيًا منها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويّاً، من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مفهوم التطوع؛ لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع؛ لكونه دلالة على قيم العطاء والتراحم والتعاون والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

كما يهدف إلى إتاحة وتنوع فرص التطوع بالجمعية، بحيث تكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع التي تسهم بفعالية لتحقيق احتياجات الأيتام وذويهم من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع، واستدامة عملهم في الجمعية، من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تطلقها الجمعية والتي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم.

ولضمان جودة عمل وحدة التطوع بالجمعية، تم اعتماد مجموعة من المؤشرات التي تم إسنادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن أبرزها عدد المتطوعين، والساعات التطوعية، وفرص التطوع والعائد الاقتصادي من المشاركات التطوعية، كما سيتم العمل على مؤشر عدد المستفيدين من المبادرات التطوعية.

كما تخلل حفل التدشين إطلاق مبادرة "بتطوعك تسعد إنسان" تتضمن لقاءات جمعيات الأيتام بالمملكة لتحديد مفهوم التمكين، واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل التطوعي، وتكريم المتطوعين بجمعية "إنسان"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات النوعية، ومن ضمنها اعتماد 100 فرصة تطوعية للعاملين وأسرهم خلال فترة المبادرة من خلال منصة العمل التطوعي: nvg.gov.sa.

وسيتم تكريم المشاركين بمجموعة من الحوافز التشجيعية والسحب على الجوالات، كما سيمنح المشاركون شهادة من منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن جمعية "إنسان" تحتفي سنويًّا باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإشراك الأبناء في الأعمال التطوعية، لتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني في نفوسهم ، وغرس عمل الخير في ذواتهم، ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى إشراك الموظفين والموظفات في عدد من الأعمال التطوعية، ومن ضمنها التبرع بالدم لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي تحت مسمى "نشارككم بدمائنا"، بهدف تعزيز الانتماء، ووحدة الصف للدفاع عن حياض الوطن، وتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم، إضافة إلى مبادرة "أنتم سعادتنا". وتضمنت إقامة فعاليات متنوعة للمسنين بهدف إشراك كبار السن في الفعاليات العامة والوطنية.

كما نظمت الجمعية برنامجًَا ترفيهيًّا للاحتفاء بأبنائها وأبناء جمعية واجب تحت شعار "نفخر بكم" بمشاركة نحو 100 طفل وطفلة، وتهدف المبادرة إلى إشراك أبناء شهداء الواجب في المناسبات العامة والوطنية عرفانًا ووفاء لما قدمه آباؤهم من تضحيات في الدفاع عن الوطن.

كما تفعّل الجمعية سنويًّا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم العالمي للتطوع، من خلال نشر رسائل توعوية للتعريف بالتطوع، وأنواعه ومردود العمل التطوعي، وأطلقت هاشتاق #تطوعك_واجب_إنساني، لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.