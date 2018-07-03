تونس: مساءلة وزيرة الرياضة بسبب المشاركة المخيبة للمنتخب

قرر برلمان تونس استدعاء وزيرة الشباب والرياضة إلى جلسة عامة لمساءلتها بشأن المشاركة المخيبة لمنتخب تونس في المونديال، وأزمة قطاع الرياضة في البلاد.

وأعلن مكتب البرلمان، اليوم، أنه سيطلب حضور وزيرة الرياضة "ماجدولين الشارني" إلى جلسة عامة يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى أسئلة النواب.

وكان عدد من النواب وقَّعوا على عريضة لمساءلة الوزيرة بشأن حصيلة مشاركة منتخب تونس في مونديال روسيا والأزمة المرتبطة بهروب رياضيين من البعثة المشاركة في دورة الألعاب المتوسطية بمدينة تاراجونا الإسبانية.

وكان منتخب تونس ودّع المونديال من الدور الأول بهزيمتين أمام إنجلترا 1/ 2 وبلجيكا 2/ 5، قبل أن يفوز على بنما 2/ 1، وهو الفوز الثاني له خلال مشاركاته الخمس في كأس العالم والأول منذ فوزه على المكسيك 3/ 1 في نسخة 1978 بالأرجنتين.

وبخلاف المشاركة المخيبة لتونس يعاني قطاع الرياضة في البلاد من تفشي ظاهرة العنف في الملاعب وتدني نتائج الفرق التونسية ولاعبي الرياضات الفردية في المسابقات الدولية، إلى جانب اهتراء العديد من المنشآت الرياضية.