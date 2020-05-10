إصابات كورونا.. سنغافورة تسجّل 876 جديدة وتايلاند "5 فقط"

إجمالي الحالات في الأولى 23336 وفي الثانية 3009 منذ التفشي

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الأحد، إنه تم تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 23336 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأغلبية الكبيرة من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مناطق سكنية خاصة بهم.. وقالت إن من بين الإصابات ثلاثة من الذين يحملون الإقامة الدائمة.

وأعلنت تايلاند، يوم الأحد، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3009 حالات منذ بدء تفشي الفيروس في يناير، ويبقى عدد حالات الوفاة عند 56 حالة.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن حالتين من الحالات الجديدة مرتبطتان بحالات سابقة، إضافة إلى ثلاث حالات كانت قد سافرت للخارج.

ودفع تباطؤ أعداد حالات الإصابة الجديدة تايلاند، إلى السماح لبعض الأعمال باستئناف نشاطها بعد عزل عام شبه كامل على مدى أسابيع.