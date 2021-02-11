مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

"السيسي" و"الخصاونة" شدّدا على دعم القضايا العربية

جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التأكيد، اليوم (الخميس)، على موقف البلدين الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن الجانبين شدّدا أيضًا خلال اجتماع بالقاهرة، على ضرورة مواصلة جهود البلدين لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت أن "السيسي" و"الخصاونة" دعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي الذي نتج عن مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها الأردن في أغسطس الماضي، بمشاركة السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وإمكانية توسيع هذا التعاون.