مركز الفلك الدولي ينشر صورة لـ"هلال شوال"

بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز بأبوظبي

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه بتويتر، صورة لهلال شهر شوال "عيد الفطر" تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي.

وأوضح المركز أن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات. علماً بأن عملية الرصد تمت بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.