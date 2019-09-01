"رابطة المحترفين" و"أوليفر كان" يناقشان تطوير الحراسة في الدوري

ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع أسطورة الحراسة الألمانية أوليفر كان، نتائج سير البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الكوادر الفنية المختصة بحراس المرمى في مسابقتي: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.



جاء ذلك خلال زيارة الأسطورة الألمانية لمقر الرابطة، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، والتي قدم فيها أوليفر كان شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي تمت، وآلية العمل التي يتم تنفيذها من قبل طاقم أكاديميته التدريبية للحراس، وفرص التطوير وزيادة تلك البرامج؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كامل خبرات طاقم الأكاديمية الرياضية، بما يرفع من مستوى الحراسة السعودية في المسابقتين.



كما تجول "أوليفر كان" في مقر رابطة الدوري السعودي للمحترفين، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامها وآلية عمل الرابطة في كافة الأمور المتعلقة بالدوري السعودي، سواء التنظيمية أو الإعلامية، وكذلك التسويقية، كما قدم في ختام الزيارة قميصه الخاص إلى رئيس مجلس إدارة الرابطة.



يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد وقعت في السابع من أكتوبر 2017م، عقداً مع الألماني "أوليفر كان" لتأسيس أكاديمية مختصة في "حراسة المرمى"، لتطوير مستوى الحراس السعودية، وتأسيسهم بأفضل الأساليب والطرق التدريبية؛ وذلك لتطوير مستوى الحراسة في مسابقات دوري المحترفين، بما يتناسب مع خطة رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ لرفع مستوى الحراسة في المملكة العربية السعودية، والتي ستنعكس إيجاباً على المردود الفني داخل المستطيل الأخضر، سواء للأندية أو المنتخب السعودي لكرة القدم.