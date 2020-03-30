مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6373.29 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 3.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6373.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية، وصادرات، والعالمية، وفيبكو، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تعليم ريت، والخبير ريت، والشرقية للتنمية، وسافكو، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.18%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وسيرا، والراجحي، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 82.82 نقطة ليقفل عند مستوى 5516.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 643 صفقة.