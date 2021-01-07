المدينة المنورة.. 24124 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمركز القلب

أجرى 460 عملية جراحية و3641 قسطرة وبلغ عدد المرضى المنومين 2911

قدّمت العيادات الخارجية في مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، خدماتها لعدد 24124 مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة المدينة المنورة" أن قسم القسطرة القلبية أجرى 3641 قسطرة قلبية، كما أجرى قسم التصوير للموجات فوق الصوتية للقلب 7651 تصويرًا صوتيًّا، وتم صرف 325182 وصفة دوائية للمراجعين.

فيما تم إجراء 460 عملية جراحية للقلب المفتوح، وبلغ عدد المرضى المنومين 2911 مريضًا؛ وذلك خلال نفس الفترة.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، يعد من المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط، من ناحية التجهيزات والمستلزمات الطبية والكفاءات الفنية العاملة به، ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف مراجع سنويًّا، وتبلغ سعته السريرية أكثر من 100 سرير.