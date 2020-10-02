بلجيكا تسجّل 7 وفيات و2607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحیة البلجیكیة، الیوم الجمعة، تسجیل سبع وفیات و2607 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید -19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.
وقالت وزارة الصحة البلجیكیة، في بیان، إنه بناء على ھذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الوفیات بالفیروس لدیھا إلى 10023 والإصابات 121059.بلجيكا فيروس كورونا الجديد
ارتفع إجمالي عدد الوفیات إلى 10023 والإصابات 121059
أعلنت السلطات الصحیة البلجیكیة، الیوم الجمعة، تسجیل سبع وفیات و2607 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید -19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.
وقالت وزارة الصحة البلجیكیة، في بیان، إنه بناء على ھذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الوفیات بالفیروس لدیھا إلى 10023 والإصابات 121059.