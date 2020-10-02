بلجيكا تسجّل 7 وفيات و2607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي عدد الوفیات إلى 10023 والإصابات 121059

أعلنت السلطات الصحیة البلجیكیة، الیوم الجمعة، تسجیل سبع وفیات و2607 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید -19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

وقالت وزارة الصحة البلجیكیة، في بیان، إنه بناء على ھذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الوفیات بالفیروس لدیھا إلى 10023 والإصابات 121059.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

0

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 01:23 PM

ارتفع إجمالي عدد الوفیات إلى 10023 والإصابات 121059

بلجيكا تسجّل 7 وفيات و2607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 119

أعلنت السلطات الصحیة البلجیكیة، الیوم الجمعة، تسجیل سبع وفیات و2607 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید -19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

وقالت وزارة الصحة البلجیكیة، في بیان، إنه بناء على ھذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الوفیات بالفیروس لدیھا إلى 10023 والإصابات 121059.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020