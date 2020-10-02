بلجيكا تسجّل 7 وفيات و2607 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي عدد الوفیات إلى 10023 والإصابات 121059

أعلنت السلطات الصحیة البلجیكیة، الیوم الجمعة، تسجیل سبع وفیات و2607 إصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد كوفید -19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

وقالت وزارة الصحة البلجیكیة، في بیان، إنه بناء على ھذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الوفیات بالفیروس لدیھا إلى 10023 والإصابات 121059.