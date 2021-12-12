موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في جولات خليجية مكوكية.. و"الفورمولا1" يثير إعجاب العالم .. و"التنشيطية" شرط لدخول الأسواق

انتهاء تمديد المجالس البلدية.. و"صياهد وقندهار" تكتسحان أشواط الأصايل

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها جولات سمو ولي العهد على الدول الخليجية، حيث حصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:



ولي العهد في جولات مكوكية لأشقائه بالخليج.. و"سبق" تتابع لحظة بلحظة

اُختتم ولي العهد جولته الخليجية الناجحة بمغادرة المحطة الأخيرة في الكويت، التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزًا لروابط الأُخوَّة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.



"سبق" واكبت الزيارات التي بدأت بسلطنة عُمان، وانتهت في الكويت، مرورًا بالإمارات، وقطر، والبحرين، وقدمت الصحيفة العشرات من التقارير الإخبارية المنوعة، والتي غطت تلك الزيارات الميمونة بمختلف جوانبها، وفيما يلي بعض من تلك التقارير:

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https://sabq.org/HMFZP7



ختام عالمي لسباق "الفورمولا 1" في جدة

شهد مطلع الأسبوع أروع وأجمل "كرنفال" رياضي تَمثل في ختام سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، متزينًا بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

"سبق" كان لها حضور في حلبة السباق؛ موثقة تفاصيل اليوم الأخير الذي شهد نجاح المتسابق البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، في حسم اللقب، بعد حصوله على المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق "رد بل" والذي حل ثانيًا؛ فيما خطف الفنلندي "فاليري بوتاس" المركز الثالث.

‏https://sabq.org/7mqgpX

‏https://sabq.org/kqhwrK



ترقب لميزانية 2022 خلال أسبوعين.. والإنفاق المتوقع 955 مليارًا

ينتظر أن تعلن ميزانية السعودية 2022 خلال الأسبوعين، المقبل أو الذي يليه، في جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي الذي أعلن في 30 سبتمبر 2021م، يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال خلال العام 2022م.

https://‪sabq.org/LjCrwh



"الصحة": 48 مليون جرعة من لقاح كورونا أُعطيت حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

http://sabq.org/DyKSRY



في عموم المناطق.. انتهاء فترة تمديد المجالس البلدية

انتهت هذا الأسبوع فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وصدر تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية بالشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لاستلامها.

‏http://sabq.org/Snstdx



"محتجز فرنسا" يروي تفاصيل احتجازه: ماء متسخ وغرفة مجرمين

روى المواطن خالد العتيبي تفاصيل احتجازه بفرنسا، أول أمس، ومبيته في غرفة مخصصة للمجرمين، حتى إنه عجز عن النوم وهم يتفرجون عليه، وكأنه بحديقة حيوانات، حسب ما ذكر.

وأشار إلى رفضهم استخدام رقمه الخاص، وإعطاءه ماءً غير نظيف، إلى أن استعان بصديقه وأرسل موقعه، قبل أن يصله اتصال من السفارة، ليخرج بعدها.

http://sabq.org/WyQkdv



‏"الموارد البشرية" توضح حقائق مقطع "السيدة ومخالفات مدد"

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه تم التحقق من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة "مدد".

ولفت "آل حماد" إلى أنه اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ تسعة أشهر.

http://sabq.org/t9gMdK



"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق.. من 1 فبراير

أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعد شرطًا لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، ابتداءً من 1 فبراير 2022م. وقالت الوزارة: "يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية".

http://sabq.org/dPJtMs



مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. ‏"صياهد وقندهار" تكتسح أشواط الأصايل

تواصلت المنافسة هذا الأسبوع في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المُقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية، بعرض 30 فردية من دق وجل الأصايل تنافست على 10 مراكز.

وحقق المتسابق القطري عبدالله أحمد الكواري المركزين الأول والرابع في منافسات دق الأصايل، وجاء في المركز الثاني المتسابق الإماراتي سالم ناصر المنصوري، وحل ثالثًا الإماراتي عبدالعزيز محمد القحطاني؛ فيما احتل المركز الخامس الإماراتي خالد عبيد المنصوري.

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