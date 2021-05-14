عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 160 مليونًا والوفيات 3.5 ملايين

"رويترز": من بينها حوالى 33 مليون إصابة في الولايات المتحدة وحدها

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى أكثر من 160 مليون إصابة؛ فيما اقترب عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، من 3.5 ملايين حالة وفاة.

ووفقًا لإحصاء لوكالة "رويترز"؛ فإن عدد الإصابات بلغ أكثر من 160.6 مليون إصابة، من بينها حوالى 33 مليون إصابة في الولايات المتحدة وحدها، وتليها الهند بعدد الإصابات، بعد أن وصل إلى نحو 24 مليون إصابة، ثم البرازيل بحوالى 15 مليون إصابة.

وتبتعد هذه الدول كثيرًا عن الدولة التي تحتل المركز الرابع من حيث الإصابات بـفيروس كورونا، وهي فرنسا التي سجلت قرابة 6 ملايين إصابة، وتركيا التي تحتل المركز السادس من حيث الإصابات والتي سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة.

وعلى صعيد الوفيات؛ فقد ارتفع عدد حالات الوفاة عالميًّا إلى 3.475.337 حالة وفاة، من بينها 585.459 وفاة في الولايات المتحدة وحدها.

وحلت البرازيل ثانية من حيث الوفيات جراء الوباء، وسجلت 428.034 حالة وفاة، ثم الهند، التي تعاني من تسجيل أرقام قياسية بالإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات فيها 258.317 وفاة، وتأتي روسيا خلفها بعد أن سجلت 254.197 حالة وفاة.