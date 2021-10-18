متحدث الأرصاد: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة

قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.
وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.
جامعة "كاوست": التقلب طويل الأجل للمحيط سيدخل مرحلة عكسية الأعوام القادمة
قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.
وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.