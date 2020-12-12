"المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس؛ خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.

1

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442 10:29 AM

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون

"المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 459

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس؛ خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020