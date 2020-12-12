"المعلمي" يلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس؛ خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.