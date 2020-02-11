مجمع "إرادة جدة" يقيم برنامج للتعريف بـ"كورونا"

تضمن محاضرات تعريفية ومعرضًا توعويًا

أقام مجمع إرادة والصحة النفسية برنامجًا توعويًا للتعريف بمرض كورونا المستجد وسبل الوقاية منه، تضمن البرنامج محاضرات تعريفية ومعرضًا توعويًا بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية للتعريف بطرق الوقاية الصحيحة.



ويستهدف البرنامج العاملين في المجمع والمرضى والزوار كما يتضمن جولات على المدراس لتوعية الطلاب بسبل الوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أهمية إجراءات الفرز البصري في الطوارئ للتعامل مع الحالات المشتبه بها.



وذكر المدير الطبي لمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور خالد العوفي أن المجمع اتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات التنفسية التي قد يشتبه بها، كما شدد على أهمية الالتزام بإجراءات الفحص البصري في الطوارئ والعيادات للوقاية من مرض كورونا.