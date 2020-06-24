"السديس": العمل بالمسجد الحرام لا يقارن بأي عمل لأنه أقدس الأماكن

أوصى خلال اجتماعه بـ"المنصوري" و"المحيميد" و"آل الشيخ" بالجد والاجتهاد

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماع جمعه بمساعدي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام عدداً من الخدمات التي تقدم داخل المسجد الحرام، والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الرئاسة العامة مع عدد من الجهات الحكومية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

وأوصى الرئيس العام خلال الاجتماع بالجد والاجتهاد، والعمل بإخلاص وتفان، فالعمل داخل المسجد الحرام لا يقارن بأي عمل لأنه في أقدس الأماكن ويقدم لضيوف الرحمن، وأن على الجميع مراقبة الله -عز وجل- والإخلاص في عملهم لاكتساب الأجر والمثوبة، وأن يكون عملهم من خلال الميدان ومشاركة العاملين والعمل والإنتاج على أرض الواقع والوقوف على كل صغيرة وكبيرة داخل المسجد الحرام، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، والعودة بحذر، والحرص والعناية بكل الجوانب العملية

حضر الاجتماع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام الأستاذ عبدالحميد المالكي ومدير مكتب الرئيس بدر آل الشيخ.