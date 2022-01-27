"صحة حائل" تُنفذ 785 جولة رقابية وترصد 83 خلال الشهر الماضي

للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.. شملت المستشفيات

نفّذت "صحة حائل" خلال الشهر الماضي "785" جولة رقابية عامة، رصدت خلالها "83" مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقامت بزيارة "543" صيدلية أهلية، و"133" زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك "12" زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة، و"79" مختبرًا، و"7" محال للنظارات، و"8" مراكز للعلاج الطبيعي. كما رصدت فِرَق الالتزام خلال تلك الجولات "83" مخالفة؛ حيث أحيلت "13" مخالفة منها إلى لجنة مخالفات مزاولي المهن، و"44" مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و"25" مخالفة عدم ارتداء الكمام؛ بينما أحيلت مخالفة واحدة إلى النيابة العامة.