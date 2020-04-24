"العبدالعالي" يؤكد استمرار التباعد لكبار السن والحوامل

تطبيق "موعد" و"تطمن" للفحص اليومي ولأصحاب العزل المنزلي

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ضرورة استمرار ثقافة التباعد الاجتماعي، خصوصًا لكبار السن من 65 عامًا، وللنساء الحوامل ممن يعانين صعوبات في الحمل؛ وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا.

وناشد "العبدالعالي" الجميع باستخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي؛ للتأكد من سلامة الشخص، وعلى أصحاب العزل المنزلي استخدام تطبيق "تطمن"؛ وهو يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين إلى العزل المنزلي أو الحجر الصحي.

واختتم حديثه بضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح والمعتمد تجنبًا للشائعات.