"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها

في الجولة 27 من دوري المحترفين

كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

الفيصلي أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

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14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 10:35 PM

في الجولة 27 من دوري المحترفين

"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها

صحيفة سبق الإلكترونية

المجمعة

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كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

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