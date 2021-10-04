القيادة تعزي سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب ولايات عدة في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إعصار شاهين الذي ضرب ولايات عدة في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأُسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، قال فيها: "تلقيتُ نبأ إعصار شاهين الذي ضرب ولايات عدة في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لجلالتكم ولأُسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب".