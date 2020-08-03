"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 03 أغسطس 2020، تسجيل 1972 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 242053 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1258 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 280093 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2949 حالة وفاة "رحمهم الله".