الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

قدموا من أجل السلام عليه في قصر اليمامة بالرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال: الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير تركي الفيصل، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود.

كما حضر الاستقبال: الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.