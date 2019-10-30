وزير الطاقة: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط

قال: المملكة من أكبر منتجي الغاز وطرح #أرامكو في الوقت المناسب

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة من أكبر الدول المنتجة للغاز، وإن طرح #أرامكو سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

وأضاف خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني لمبادرة "مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن المملكة تضع مصادرها حول الاقتصاد الذي يستخدم الأساليب المتطورة، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية.

وتابع: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط.