وزير الطاقة: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط

قال: المملكة من أكبر منتجي الغاز وطرح #أرامكو في الوقت المناسب

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة من أكبر الدول المنتجة للغاز، وإن طرح #أرامكو سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

وأضاف خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني لمبادرة "مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن المملكة تضع مصادرها حول الاقتصاد الذي يستخدم الأساليب المتطورة، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية.

وتابع: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط.

وزير الطاقة أرامكو انتاج الغاز مبادرة مستقبل الاستثمار

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30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 10:01 AM

قال: المملكة من أكبر منتجي الغاز وطرح #أرامكو في الوقت المناسب

وزير الطاقة: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة من أكبر الدول المنتجة للغاز، وإن طرح #أرامكو سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

وأضاف خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني لمبادرة "مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن المملكة تضع مصادرها حول الاقتصاد الذي يستخدم الأساليب المتطورة، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية.

وتابع: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط.

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وزير الطاقة أرامكو انتاج الغاز مبادرة مستقبل الاستثمار

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