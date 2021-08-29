أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

يستخدم شفرات بدلًا من المتفجرات للحد من الإضرار بالمدنيين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم "الأحد"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، أن القوات الأميركية استخدمت في ضربتها ضد تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي في أفغانستان، الجمعة الماضي، صاروخ "هيلفاير" السري.

وأوضح المسؤولون أن الصاروخ كان سلاحًا سريًّا حتى وقت قريب، يستخدم شفرات بدلًا من المتفجرات؛ للحدّ من الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين.

وأضافوا أن الصاروخ، واسمه "آر9 إكس"، يقذف شفرات كبيرة مخزّنة داخل هيكله، تنتشر في اللحظة الأخيرة لتمزيق هدف الضربة، وهي تقنية جديدة لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين.