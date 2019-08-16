لاعبو الدوري السعودي يسيطرون على تشكيلة الأسبوع في "أبطال آسيا"

شهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا، تواجد 10 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.



وجاءت هذه التشكيلة بعد انقضاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.



حيث تواجد 3 لاعبين من الهلال هم: يانج هون سو، وياسر الشمراني، وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم: حسين عبدالغني، وعبدالفتاح عسيري، والحارس محمد العويس.



وتواجد من الاتحاد: إميليانو فيتشو، ورومارينيو، ومن النصر: عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو.



يذكر أن الهلال والنصر والاتحاد تأهّلوا إلى دور الثمانية، فيما ودّع الأهلي البطولة.

وسيلعب الاتحاد مع الهلال في ربع النهائي الآسيوي، بينما سيلتقي النصر مع فريق السد.