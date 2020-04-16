"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية

تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب"

قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).