"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية

تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب"

قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).

مكة المكرمة امانة العاصمة المقدسة الدعم الفني تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 12:58 AM

تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب"

"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).

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مكة المكرمة امانة العاصمة المقدسة الدعم الفني تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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