"السلامة أولًا".. "مدني حائل" يُنهي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي

أنهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، أمس، كافة فعالياتها التي شاركت بها المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفالَ باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار "السلامة أولًا".

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد رعى الفعاليات الأحد الماضي، ودشّن المعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع قراند مول بحائل.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعد لشرح مفصل من مدير المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله بن عثمان الركيان؛ لما يحتويه كل جناح، ثم تَوَجّه لمقر الحفل الخطابي المُعَد لهذه المناسبة؛ حيث ألقى المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد نافع الحربي، كلمة رحّب فيها بأمير المنطقة ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، والضيوف.

وفي نهاية الحفل الخطابي، قام الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بتوزيع الدروع التذكارية والشهادات التقديرية على الجهات المشاركة بالفعاليات والجهات الإعلامية، وتكريم "سبق" لدورها في إبراز جهود الدفاع المدني بمنطقة حائل.

صاحَبَ هذه المناسبة زيارات ومحاضرات لطلاب المدارس وجامعة حائل، والغرفة التجارية؛ بهدف نشر ثقافة السلامة، وأهمية الالتزام بمعدات السلامة في المنازل والمحلات التجارية؛ فيما تم تثقيف الأطفال بالمول بما يقوم به رجال الدفاع المدني، وكذلك الواجبات التي تتطلب منهم معرفته في السلامة المنزلية وكذلك بالمدرسة.

وشارك على مسرح الغرفة التجارية بحائل، عدد من المختصين في مجال السلامة الكهربائية، إضافة لمحاضرة عن السلامة وطرق الإخلاء، قدّمها العقيد فواز بن سالم الخمعلي، ومحاضرة الوقاية من الصدمات الكهربائية قدّمها المهندس أحمد العليان، ومحاضرة حوادث الشواحن والأجهزة الكهربائية قدّمها المهندس أحمد الفايز، وحضر الملتقى عدد من مسؤولي السلامة في المنشآت التعليمية.

من جهتها، احتفلت إدارات الدفاع المدني بمحافظات: (الشملي، السليمي، الشنان، بقعاء، الغزالة، موقق، ومركز الروضة) باليوم العالمي للدفاع المدني، وقدمت المحاضرات التوعوية لطلاب المدارس، وأقيمت المعارض التوعوية للتعريف بأنظمة الحماية للوقاية من الحريق.