"السديس" يؤكد أهمية بذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مرتادي الحرم

دعا لتكثيف الجولات الميدانية والإشراف المباشر على جميع الإجراءات المتخذة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على صحة مرتادي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم براحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأشار إلى أهمية تطبيق هذا الهدف بما يحقق التوجيهات الدائمة لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة الرامية إلى توفير كل سبل الراحة والاطمئنان لرواد بيت الله الحرام.

وبحث "السديس"، اليوم، مع وكلاء الرئاسة ومساعديهم ومنسوبي الرئاسة تكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوكالات والإدارات التابعة لها وما وصلت إليه من تجهيزات للحول دون وصول فيروس "كورونا" المستجد للمسجد الحرام ومرافقه بحول الله وقوته.

ودعا الجميع لتكثيف الجولات الميدانية والإشراف المباشر على جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 04:37 PM

دعا لتكثيف الجولات الميدانية والإشراف المباشر على جميع الإجراءات المتخذة

"السديس" يؤكد أهمية بذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مرتادي الحرم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على صحة مرتادي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم براحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأشار إلى أهمية تطبيق هذا الهدف بما يحقق التوجيهات الدائمة لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة الرامية إلى توفير كل سبل الراحة والاطمئنان لرواد بيت الله الحرام.

وبحث "السديس"، اليوم، مع وكلاء الرئاسة ومساعديهم ومنسوبي الرئاسة تكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوكالات والإدارات التابعة لها وما وصلت إليه من تجهيزات للحول دون وصول فيروس "كورونا" المستجد للمسجد الحرام ومرافقه بحول الله وقوته.

ودعا الجميع لتكثيف الجولات الميدانية والإشراف المباشر على جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام.

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الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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