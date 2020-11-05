"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي ويستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 05:56 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي ويستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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