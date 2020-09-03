"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.