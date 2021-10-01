50 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رغم الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة

أدّى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشدّدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التي قدرت أن نحو 50 ألف مصلٍّ أدّوا الجمعة في رحاب الأقصى.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال منعت دخول مئات المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.

