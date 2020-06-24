مفتي نيوزيلندا يشيد بقرار المملكة حول حج هذا العام

وصفه بأنه صائب وحكيم ويدل على وعي القيادة السعودية

وصف المفتي العام في دولة نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، بالقرار الحكيم والصائب، حيث يراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.

وأكد، في بيان، تضامن مجلس العلماء النيوزيلندي وتأييده الكامل لهذا القرار، الذي جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين، وحفظ النفس البشرية التي تعد المقصد والهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية، وحرصاً على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأوضح "فيض الرحمن" أن مجلس العلماء النيوزيلندي يقف بجانب المملكة، ويدعو الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.