النسخة "4" لمبادرة مستقبل الاستثمار تعقد خلال 28-29 أكتوبر 2020

تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات المستقبلية

أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.



وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.