النسخة "4" لمبادرة مستقبل الاستثمار تعقد خلال 28-29 أكتوبر 2020

أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.
مبادرة مستقبل الاستثمار
الرياض
وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.
تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات المستقبلية
أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.
وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.