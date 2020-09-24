شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر

ابتهاجًا واحتفاءً بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة

توشح مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، باللون الأخضر، تزامنًا مع الذكرى التسعين لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه -، في إطار برامج وفعاليات وزارة الشؤون الإسلامية عبر المراكز التي تشرف عليها بدول العالم.

ورفع مدير أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، المكلف نايف الفعيم، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والمسرات وأن يديم عليها الأمن والأمان.

وقال "الفعيم": تمر الذكرى التسعون لتجسد لنا الانتماء والفخر والاعتزاز الذي ترسخ في قلوب أبناء الوطن منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي سار على خطاه أبناؤه الملوك من بعده وسطروا لنا تاريخًا مشرفًا يحق لنا أن نفخر به وتتناقله الأجيال يروي مسيرة مجيدة وعظيمة لهذا الوطن الغالي بقيادة حكومتنا الرشيدة، حفظها الله.

وقدم "الفعيم"، التهنئة بهذه المناسبة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، منوهًا بدعمه ومتابعته للمراكز الثقافية الإسلامية للقيام بدورها في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي دعا إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأضاف مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي: نجدد الولاء والمحبة للقيادة الرشيدة ونعدها بأننا سنواصل تكاتفنا وتعاضدنا مع ولاة أمرنا في تقديم كل ما في وسعنا لخدمة هذا الوطن الغالي.

يُذكر أن جميع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية الثقافية بالعالم التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني التسعين.